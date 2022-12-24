Eski Bakan Suat Kılıç, Samsun TSO yöneticileriyle bir araya geldi

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SAMSUN (AA) - Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Kılıç, bir süre önce yeniden Samsun TSO yönetim kurulu başkanlığına seçilen Salih Zeki Murzioğlu ile meclis başkanı Halil Akyüz ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Seçilen bütün üyeleri tebrik eden Kılıç, "Yeni dönemin hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İş dünyasının Samsun'un ekonomisine sağladığı katkıların artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Murzioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni yapılan hizmet binamızın yerinin alınmasında bakanlığınız döneminizde katkınız çok büyük. Gerek milletvekilliğiniz, gerekse bakanlığınız döneminizde ilimize çok önemli yatırımların yapılmasına vesile oldunuz. Her zaman dediğimiz gibi, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da el birliği ile şehrimizin kalkınma gayretine katkı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Kılıç, Murzioğlu ve Akyüz'e plaket verdi.



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