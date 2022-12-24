Samsun'da yurda kaçak yollarla giren 5 Afgan yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu 5 kişinin sahte kimlikle yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan Afganların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.