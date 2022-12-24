Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bazı dernek başkanları, Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy'un davetli olarak ilçeye geldi.



Dernek başkanları, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ü makamında ziyaret etti. Akgül, bir süre sohbet ettiği ziyaretçilere günün anısına plaket verdi.

Akgül, Gürsoy ve diğer dernek başkanlarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ardından Karacaören Şelalesi'ni gezen dernek başkanları, konukseverliğinden dolayı Akgül ve Gürsoy'a teşekkür etti.





- KAVSİYAD tirit gecesi etkinliği düzenledi

Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) tarafından tirit gecesi programı gerçekleştirildi.

Atakum ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe Kavak Kaymakamı Faruk Atar ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Kaymakam Atar, bu tür etkinliklerin yörenin tanıtımına ve katılımcılar arasında kaynaşmanın sağlanmasına vesile olduğunu söyledi.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin de davete katılanlara teşekkür etti.



Programın sonunda Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Mutlu Aile" konulu konferans sundu.





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