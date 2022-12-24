GÜNCELLEME - Patronunu silahla öldürdüğü iddia edilen çalışan tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ahşap kutu içinde bulunan ve silahla öldürüldüğü belirlenen erkek cesedine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince 29 yaşındaki Ümit Şahin'i öldürdüğü iddia edilen O.C.K. (29) ile nakliye işi yapan E.A'nın (56) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Aralık'ta vatandaşlarca çöp konteynerinin yanındaki ahşap kutuda erkek cesedi bulunmuş, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü şahitlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, kutuyu yan binada oturan O.C.K. ile nakliye işi yapan E.A'nın bıraktığını belirlemişti.

Kalabalığı görerek olay yerine gelen O.C.K. ile E.A. gözaltına alınmıştı.

O.C.K, emniyetteki ifadesinde, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i Atakum'daki iş yerinde silahla vurup battaniye ve kumaşlarla sararak ahşap kutuya koyduğunu, kokmaya başlaması üzerine nakliyeci E.A. ile 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık alana bıraktığını itiraf etmişti.

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