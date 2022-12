Samsun Büyükşehir Belediyesinden üreticiye 2022 yılında 9 milyon lira destek

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 17 ilçede 9 milyon lira harcayarak binlerce çiftçiye destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi toprak analizinden danışmanlık hizmetine, tohum ve fidan desteğinden organik tarımın geliştirilmesine ve makine desteğine kadar çiftçilere birçok alanda destek veriyor.

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında bin dekar alanda 270 çiftçiye 41 bin adet fidan, 109 çiftçiye 500 bin adet çilek fidesi verildi. Ayrıca 500 çiftçiye 60 ton fasulye ve patates tohum, 3 bin çiftçiye 135 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma projeleriyle, 79 bin kovan ile 950 ton bal üretimi yapılan Samsun'da üreticilere ilk kez arı zehri eğitimi verildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının "Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında verdiği eğitim sonunda 15 üreticiye arı zehri aparatı dağıtıldı. 140 arıcıya malzeme desteği verildi. Bunun yanı sıra 256 manda yetiştiricisine de aşı ve dezenfektan dağıtılarak 100 adet malak kulübesi yapıldı.

Birçok alanda da çiftçilere eğitimler verildi. Danışmanlık hizmetleriyle de çiftçilerin her türlü taleplerinde yanlarında olundu. "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği verildi. 45 dekar örtü altı çiçek yetiştiriciliğine 6 dekar daha katkı sunmak amacıyla 6 adet sera ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlandı. Aynı proje kapsamında 2 soğuk hava deponun yapımı bitirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, en hassas oldukları konunun tarım faaliyetleri olduğunu vurguladı.

Demir, hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak tarım için seferber olduk. 2022 yılında tarıma 9 milyon lira harcayarak binlerce çiftçimizi her alanda destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Çünkü tarım olmazsa hiçbir şey olmaz. Daha güzel ve daha bereketli bir Samsun için, geleceğimiz için üretmemiz gerekir. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Toprak en değerli varlığımız ve tarım olmazsa olmazımız. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda destekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.