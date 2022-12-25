Geleneksel Türk Okçuluk Karadeniz Puta Koşusu, Samsun'da gerçekleştirildi

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SAMSUN (AA) - Geleneksel Türk Okçuluk Karadeniz Sahil Şeridi Salon Puta Koşusu, Samsun'da yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Geleneksel Türk Okçuluk Karadeniz Sahil Şeridi Salon Puta Koşusu, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Sporcular, geleneksel kıyafetlerle atışlarını yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Samsun Temsilcisi Recep Şengül, AA muhabirine, organizasyona 6 ilden 36'sı kadın 90 sporcunun katıldığını söyledi.

Karadeniz sahil şeridindeki illerden organizasyona katılım olduğunu dile getiren Şengül, ilk kez İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde program düzenlediklerini ve atışların tamamlandığını kaydetti.

Geleneksel Türk Okçuluk Karadeniz Sahil Şeridi Salon Puta Koşusu'nda 8-9 yaş minik kızlarda Zeynep Zeren Yılmaz, erkeklerde Muhammet Eymen Kanber birinci oldu.

10-11 yaş minik kızlarda Meryem Sofu, erkeklerde Muhammet Muaz Hatipoğlu altın madalya aldı.

12-13 yaş kızlarda Zeynep Dinçer, erkeklerde Ahmet Sait Sağlam birinciliği elde etti.

14-15 yaş kızlarda Nisanur Demiray, erkeklerde Fahrettin Koç altın madalyanın sahibi oldu.

16-17 yaş genç kızlarda Zeynep Sena Bora, erkeklerde Mehmet Hamza Aytekin birinciliğe ulaştı.

18 yaş ve üzeri kadınlarda Hediye Uyar, erkeklerde Talip Zorlu birinci oldu.

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