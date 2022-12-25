Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 59 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Fofana), Laura, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Polat Yaldır), Osman Çelik, Tanque (Dk. 58 Ahmet Sağat)



Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Yiğithan Güveli, Tetteh (Dk. 80 Özcan Aydın), Ferreira (Dk. 74 Ahmethan Köse), Hakan Yeşil, Burak Çoban (Dk. 62 Jallow), Iseka, Roche, Emre Kaplan (Dk. 80 Hüseyin Öztürk), Ferhat Katipoğlu, Mehmet Sefa Etöz



Goller: Dk. 11 Laura, Dk. 74 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 90+8 Ahmethan Köse (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ferreira, Dk. 67 Mehmet Sefa Etöz, Dk. 67 Jallow (Adanaspor), Dk. 90+4 Laura (Yılport Samsunspor)







SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.



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