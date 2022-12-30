Çarşamba'da fuhuş operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda T.D. ve N.T. gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. çıkarıldığı hakimlikçe "Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlamasıyla tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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