Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik çalışma başlattı.

Bafra ilçe merkezinde belirlenen iki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 262 litre etil alkol, 124 içki aroma kiti, bir miktar el yapımı içki ile kurusıkı tabanca ve 55 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.Y, H.Y, İ.G, H.G. ve E.N. hakkında adli işlem başlatıldı.

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