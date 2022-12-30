Samsun'da muhtarın telefonla 184 bin lira dolandırıldığı iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bir muhtarın, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin hesabına 184 lira göndererek dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Alaçam ilçesi Soğukçam Mahallesi Muhtarı E.Y'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini Alaçam Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı A.Ç. olarak tanıttı.

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinde bir bankanın çalışanlarının vatandaşların hesaplarındaki parayı başka hesaplara aktardıklarını, Bafra ve 19 Mayıs'ta operasyon yapıldığı, Alaçam'da bulunan bankanın çalışanlarının da E.Y'nin hesabındaki parayı aktarabileceklerini belirten zanlı, E.Y'den vereceği hesap numarasına parasını göndermesini istedi.



Zanlının söylediklerine inanan E.Y, hesabındaki 184 bin lirayı verilen hesap numarasına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.Y, polise başvurdu. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan zanlının iki mahalle muhtarını daha arayarak dolandırmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine emniyet ve jandarma birimleri, tüm muhtarlara dolandırıcılık olayına karşı uyarıda bulundu.



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