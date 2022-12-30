Samsun'da 28 bin 800 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 20 bin 600 doldurulmuş, 8 bin 200 bandrolü sökülmüş boş makaron, otomatik sigara sarma makinesi ve hava üfleme aparatı, kompresör, oda nemini ölçmek için kullanılan termometre ile 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.