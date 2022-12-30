Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takip edilen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 190 paket gümrük kaçağı sigara, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 22 kozmetik ürün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu A.R.M.A. ve S.A.M.M. emniyete götürüldü.

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