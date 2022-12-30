Samsun Adliyesi otoparkında bir araçta silah bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun Adliyesi otoparkında bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız silahlar ile mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinin Samsun Adliyesi'nde görevli personeli, bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Adliyenin arkasındaki otoparkta belirlenen araçta arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 şarjör, 82 fişek ile 39 kartuş ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

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