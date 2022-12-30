Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, yılbaşı dolayısıyla ilçede gereken tedbirlerin alındığını bildirdi.

Atar, AA muhabirine, vatandaşların yılbaşını rahat ve huzurlu ortamda geçirmeleri amacıyla Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız'ın iştirakiyle düzenledikleri asayiş komisyonu toplantısında alınması gereken tedbirlerin kararlaştırıldığını söyledi.

Toplantıda alınan karar gereği yılbaşı akşamı sayısını artıracakları asayiş ve trafik ekiplerinin mahalle, cadde, park ve umuma açık yerleri kontrol altında bulunduracağını belirten Atar, "Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerimiz kara yolu, jandarma trafik ekiplerimizde köy grup yol güzergahında görevi başında olacak. " dedi.

Vatandaşlardan huzurunu kaçıran silah, havai fişek gibi patlayıcı maddeleri atanların 112 numaralı telefona bildirilmesini isteyen Atar, kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını kaydetti.





- Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, gençlerle buluştu

Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kitap Kahve Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gençlerle sohbet eden Öz, taleplerini de dinledi.

Öz, gençler arasında okuma halkalarının oluşturulması, gençler için etkinlik ve faaliyetlerin planlanması ile ilgili öneri ve tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam da katıldı.





- Havza Belediye Başkanı Özdemir’den yeni yıl mesajı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, tüm enerjileri ile Havza'ya ve Havzalılara hizmet için çalıştıklarını belirtti.



Dünyada ve Türkiye'de yaşanan zor günleri birlik ve beraberlikleriyle atlattıktan sonra tüm enerjilerini ilçeleri için harcamanın gayretinde olduklarını vurgulayan Özdemir, "Yıl içerisinde kapalı canlı hayvan pazarımız tamamlandı ve hizmete girdi. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşasına başladık. İlçemize iki yeni okul binası ile sağlık hizmetleri binası kazandırıldı. Birçok okul binamızda deprem güçlendirilmesi yapıldı. Eğitime katkı adına okullarımızda çevre düzenlemesi çalışmaları yaptık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile Havza'mızı geleceğe hazırlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 2023 yılının başta hemşehrilerimize ve ülkemize barış, sağlık, huzur ve mutluluk, yeni yılın hayırlar getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.





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