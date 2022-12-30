Salıpazarı'nda kaçakçılık operasyonu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte içki yaptığı ve kaçak tütün mamulleri sattığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Zanlının ikametinde yapılan aramada 3 şişe sahte içki, 6 şişe etil alkol, 6 bin 340 dolu, 8 bin boş makaron, 18 kilogram kıyılmış tütün, tütün sarma makinesi ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili bir gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





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