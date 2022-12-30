AK Parti'li Karaaslan'dan yeni yıl mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında; müjdeleri, sevinçleri ve acılarıyla bir yılın daha geride bırakıldığına işaret etti.

Veda etmeye hazırlanılan 2022 yılında etkileri devam eden Kovid-19 salgını ile Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz yansımalarının görüldüğünü belirten Karaaslan, "İnsanlık olarak çeşitli sınamalarla karşı karşıya kalmamızın yanı sıra umut verici gelişmelerin de yaşandığı bir yıl oldu. 2022'de ülke olarak bir yandan yaşanan sıkıntıları aşmak için mücadeleye devam ederken öte taraftan ülkenin asırlık hayallerini gerçekleştirme ve hedeflere ulaşma yolunda başarılı adımlar attık." ifadelerini kullandı.

Her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğu gibi heyecan, azim, mücadele ve umut anlamına da geldiğine dikkati çeken Karaaslan, "Yeni yıl, geçmişten ilham alarak geleceği kucaklayan bakış açısıyla yeni bir sayfa açmaktır. Bu bakımdan heyecanı içimizi saran 2023'e, Türkiye olarak çok güçlü bir vizyonla giriyoruz. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılının başlangıcı olan 2023'te ülkemizi hedeflerine ulaştırmak, milletimizi yeni hizmetlere kavuşturmak, bu asrın Türkiye Yüzyılı olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2023'ün ülkemizle komşularımızın, bölgemizin, mazlum milletlerin ve insanlığın barışına, huzuruna, esenliğine vesile olması için gayretlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Karaaslan, 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirerek Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada öncü konuma taşıyacaklarına yürekten inandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalarda, çalışma hayatında, adalette, ekonomide, enerjide, terörle mücadelede, dış politikada, kısacası her alanda ülkemizi daha da güçlendirerek devlet ve millet olarak önümüze çıkacak tüm engelleri bertaraf etmek için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. AK Parti iktidarlarımız döneminde son 20 yıldır olduğu gibi milletimizle yürümeye, 2023 yılında da cumhurun iradesini hakim kılmaya, istikrarı sürdürmeye, Türkiye olarak dünya barışına katkılar sunmaya ve insanlık için güvenin adresi olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; umutların çoğaldığı, barış, huzur ve dayanışmanın güç kazandığı bir yıl diliyor, Samsunlu hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını gönülden tebrik ediyorum."



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