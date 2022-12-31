Samsun'da bir şüpheli sahte 37 bin 400 lirayla yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, bir zanlı sahte 37 bin 400 lirayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 200 ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 37 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş. emniyet müdürlüğüne götürüldü.





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