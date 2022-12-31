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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavak'ta besi sığırcılığı kursunda başarılı olanlara sertifikaları verildi

AA

Kavak'ta besi sığırcılığı kursunda başarılı olanlara sertifikaları verildi

SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde açılan besi sığırcılığı kursu sona erdi.

Ziraat Bankasının Genç Çiftçilere Destek Projesi kapsamında Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda düzenlenen besi sığırcılığı kursu tamamlandı.

Eğitmenliğini Taner Gürel'in yaptığı 80 saat süreli kursta başarılı olan 27 katılımcıya, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, besi sığırcılığı kursunun kırsal kalkınmayı desteklemek ve genç çiftçilerin teşvik almalarını sağlamak amacıyla açıldığını söyledi.

Gürel de kursta yem bitkileri yetiştirme, besi sığırı işletmelerinin planlanması, mekanizasyon, hayvanların beslenmesi, sürü yönetimi, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildiğini anlattı.

Sertifika törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş ve Kavak YEG Müdürü Ebru Akman da katıldı.


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