Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Barış Bayram Korkmaz (18) idaresindeki 05 ACD 572 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda, Mahmut Gençgel'in (28) kullandığı 55 JG 699 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Korkmaz yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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