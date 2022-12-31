GÜNCELLEME - Samsun'da sahte parayla yakalanan zanlı serbest bırakıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da aracında sahte para ele geçirilen zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 103 adet 200, 168 adet de 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş. emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Ardından "parada sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkça salıverildi.





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