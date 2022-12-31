Samsun'da jandarmadan yılbaşı denetimi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Trafik Şubesi ekiplerince Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisi ile İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde yol kontrol noktası oluşturuldu.

Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.

Sürücüler ve yolcuların yeni yılını kutlayan jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

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