Vezirköprü'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ö. yönetimindeki 37 ABU 385 plakalı otomobil, Vezirköprü - Durağan kara yolu Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Düşünmez'e (24) çarptı.



Yaralanan Düşünmez, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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