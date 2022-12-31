Samsun'da ahırda horoz dövüştüren kişi gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahırda horoz dövüştürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircili Mahallesi'nde S.A'ya (49) ait ahırda horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, JASAT Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Ahıra giren ekipler, etrafı mavi branda ile çevrili bir dövüş sahasının olduğunu ve dövüş pistini izlemek amacıyla tribün kurulduğunu tespit etti.

Ekipler, dövüşe hazır açıkta ve çantada buldukları 3 horoza da el koydu.

"Kumar oynamak için yer ve mekan temin etme" suçundan gözaltına alınan S.A. jandarmaya götürüldü.

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