Samsun Emniyet Müdürü Urhal, görevdeki personelin yeni yılını kutladı

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SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Urhal, beraberindeki emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle polis merkezleri ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

Görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlayan Urhal, dikkat ve özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kent Güvelik Yönetim Sistemi binasında birim müdürleri ile toplantı yapan Urhal, telsizden de tüm personelin yeni yılını kutladı.

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