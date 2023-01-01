Samsun'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Paşa Mahallesi 1010. Sokak'ta Levent Oran'a ait kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, bir bölümü depo olarak kullanılan ahşap evde hasar oluştu.

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