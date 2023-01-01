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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesine FIFA standardında tribünlü futbol sahası kazandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Atakum-Kurupelit tribünlü futbol sahası projesinin ihaleye çıktığı bildirildi.

Atakum'un Büyükoyumca Mahallesi'nde 500 kişilik tribün ve soyunma odalarıyla FIFA standardında futbol sahası için tekliflerin değerlendirildiği ve inşaatın kısa sürede başlayacağı belirtildi.



1695 metrekarelik alana yapılacak projede, antrenman sahası, soyunma odası, hakem ve antrenör odaları, depolar ve 140 araçlık otopark yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu potansiyeli daha da artırmak istediklerini bildirdi.

Samsun'da futbolun yanı sıra tüm branşlarda sportif başarıları artırmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için spora çok önem veriyoruz. Son yıllarda da spora yönelik ilgilerinin artması, bizleri sevindirmekte ve onlar için daha iyi neler yapabileceğimiz noktasında bizleri kamçılamaktadır. İlkadım Spor Salonu'nu 2024'te hizmete açacağız. Kılıçdede Mahallesi’ne kazandıracağımız yüzme havuzlu spor salonu projesi sürüyor. Canik, Çabonözü ve Atakum’a da modern ve üst düzey futbol sahaları inşa edeceğiz. İnşaat çalışmaları ise kısa sürede başlayacak. Şimdiden şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun."​​​​​​​

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