Sinop açıklarında denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu

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SAMSUN (AA) - Sinop açıklarında Malta bayraklı ticari gemiden denize düşen Ukrayna vatandaşı gemicinin cesedi bulundu.

Malta bayraklı ticari gemiden sabah saatlerinde denize düşerek kaybolan Yevginii Terletskyi (26) için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Komutanlığa ait helikopterlerin de katıldığı çalışmalar sonucu Ukrayna vatandaşı Terletskyi'nin cansız bedeni, Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açığında bulundu.

Terletskyi'nin cesedi, Yakakent Limanı'na getirildi.

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