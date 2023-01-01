Samsun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) – Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kolay Mahallesi, Burunca mevkisinde Ö.Ç. idaresindeki 55 AHR 407 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan O.Ş, S.Y. ve T Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ö.Ç’nin olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





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