Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeşilırmak Mahallesi DSİ Kavşağı’nda Samsun istikametine seyreden Adem Ş. idaresindeki 16 AOJ 186 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde giden Hasan G. yönetimindeki 55 JL 407 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Kadriye Ö, Taner Ş. ve Elvan Ş. ile otomobildeki Mert A. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtan fırlayan ve durumu ağır olan Kadriye Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.