Samsun'da aracında 2 bin 744 uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bir araçta 2 bin 744 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Anadolu Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine 55 AGY 492 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsü E.K. (25), ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada, ön koltuk yanına poşet içinde saklanmış 49 kutu halinde 2 bin 744 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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