Vezirköprü'ye karma organize sanayi bölgesi yapılacak

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ve ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlayacak karma OSB'nin resmi kuruluş işlemi tamamlandı.

Artan yatırım taleplerine yanıt verebilmek amacıyla Bafra OSB, Çarşamba OSB ve Havza - Bekdiğin OSB’nin altyapısını güçlendiren belediye, OSB'lerin yollarını da yenilemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1500 dönüm üzerinde faaliyet gösterecek Vezirköprü Karma OSB'nin inşaatına bu yıl içinde başlanacağını belirtti.



OSB'lerin Samsun'un geleceğinde önemli rol oynayacağına işaret eden Demir, "OSB konusunda Valiliğimiz ile birlikte çalışıyoruz. Sayın Valimiz de sanayi gelişimi ve altyapı yatırımı noktasında bize büyük destek veriyor. Ekiplerimiz Bafra OSB, Çarşamba OSB, Havza - Bekdiğin OSB ve Vezirköprü OSB'de yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özel sektör, OSB alanlarımıza da önemli oranda ilgi gösteriyor. Yeni kurulan Çarşamba OSB'de tahsisler neredeyse bitti. Bekdiğin OSB ise yüzde 60'ı geçti. Bir müjde vereyim. Vezirköprü Karma OSB resmen kuruldu. Bakanlık da onayladı. İnşallah yıl içinde inşaat çalışmaları başlayacak. Vezirköprü'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.













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