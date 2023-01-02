Vezirköprü'ye yapılacak karma OSB yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesine ilişkin, "Burası 1500 dönümlük bir yer. Güzel bir planlamayla güzel yatırımcıların buraya geleceğini biliyoruz. Çünkü iyi bir talep var." dedi.

Dağlı, Valilik'te düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Vezirköprü OSB projesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Vezirköprü'de sanayiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Dağlı, "Özellikle ağaç endüstrisi alanında bir talep var. Kenevirle ilgili sanayinin de gelişmekte olduğunu ve bu konuda yeni talepler oluştuğunu biliyoruz." dedi.

Vali Dağlı, Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde katma değeri yüksek alanlara yönelmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Ağaç ürünleri ve kenevir bizim için burada ana eksenlerimizi oluşturuyor. Bunun üzerinden yürürsek Vezirköprü için katma değeri daha yüksek olan bir sanayiye ulaşmış oluruz. Biz OSB'nin açılışını yapmadan yolunu yaptık. Burası 1500 dönümlük bir yer. Güzel bir planlamayla güzel yatırımcıların buraya geleceğini biliyoruz. Çünkü iyi bir talep var. Şu andan itibaren tüm yatırımcılara müteşebbislerimize tanıtım yapıyoruz. Burası 5. derece teşvik kapsamında. Teşviklerin yüksek olduğu bir bölge."

Taleplerin toplanmaya başladığını kısa bir süre sonra altyapı çalışmalarına da başlanacağını dile getiren Vali Dağlı, "Hayırlı uğurlu olsun. Vezirköprü'müz için Samsun'umuz için Türkiye'miz için daha fazla istihdam daha fazla gelir kaynağı, daha katma değerli sanayicilerin geleceği OSB olsun. İhracatta 'Vezirköprü olarak Türkiye'de biz de varız' deriz inşallah." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dağlı, talebe göre parselasyon yapacaklarını, yatırımcıların taleplerine göre ayrılan bölümün büyüklüğünün değişeceğini belirtti.

Zülkif Dağlı, OSB'nin 3 bin civarında ön talep aldığını, istihdam sayısının ise 5 bine yakın olmasını beklediklerini ancak bunun yatırım çeşitliliğine göre değişebileceğini aktardı.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de emeği geçen herkese teşekkür ederek, Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinin yanı sıra Besi OSB'yi de kazandırmaları durumunda ilçenin önünün açılacağını söyledi.

Samsun, Vezirköprü Karma OSB ile birlikte 8'i sanayi ve biri Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) olmak üzere 9 Organize Sanayi Bölgesine sahip oldu.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Kaymakamı Halit Yıldız, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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