Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi hazırlık kurslarının başarısı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi hazırlık kurslarında eğitim gören çok sayıda kursiyerin mülakatları başarıyla tamamladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre kurslarda, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için hazırlanan kursiyerlerden kadınlarda 47 kişiden 37'si, erkeklerde 73 kişiden 64'ü spor mülakatını başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Spor Akademisi hazırlık kurslarında öğrencilerin POMEM spor mülakatlarına hazırlanma fırsatı bulduğunu belirtti.

Spor mülakatını tamamlayan gençlerin önünde sözlü mülakat olduğunu anımsatarak hepsine başarı dileklerinde bulunan Doğan, "Spor Akademisi hazırlık kurslarımızda bu yıl da Çarşambalı gençlerimiz ücretsiz olarak parkura hazırlanma imkanı buldular. Biz Çarşamba Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin hayatlarına dokunuyor olmaktan, yaşamlarına katkı sağlayabilmekten onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

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