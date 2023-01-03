Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Rasim A. (19) yönetimindeki 55 AHD 811 plakalı motosiklet, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ali K'nin (53) kullandığı 55 NU 661 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan Rasim A, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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