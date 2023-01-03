Havza Muhtarlar Derneğinden istişare toplantısı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza Muhtarları Derneği tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, ilçedeki bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2023 yılının ilk toplantısında yaptıklarını belirterek, "İnşallah ilçemiz ve bizler için güzel gelişmelerin yaşandığı bir yıla başladık. Rabb'im ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için çalışanların yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Toplantıya katılan Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, muhtarların taleplerini dinleyerek, 2022 yılında yapılan ve 2023'te planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buradaki programın ardından Nayman ve Sebahattin Özdemir ile toplantıya katılan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza OSB'de incelemelerde bulundu.

Nayman, Havza'nın gelecek 5 ile 7 yıl içinde hızlı büyüme trendine gireceğine işaret ederek, "Havza OSB’ye daha fazla yatırımcı bulmak adına Ankara, İstanbul ve Kapaklı gibi önde gelen sanayi merkezlerimize ziyaretlerde bulunmakta, yatırımcıları ilçemize davet etmekteyiz." diye konuştu.

Özdemir de ilçede yaşanacak istihdam talebini karşılamak adına mesleki eğitim sürecine sivil toplum kuruluşlarını dahil etmek istediklerini dile getirerek, "Son bir yıl içinde Havza OSB'de gelişme oranı yüzde 100'ün üzerinde. Gayemiz, ilçemizi ülke ekonomisine katkı veren, istihdam sorununu çözmüş bir yer haline getirmek." ifadesini kullandı.

Havza OSB Müdürü Erol Pepeç ise çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi aktardı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.