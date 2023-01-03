Samsun'da Akıllı Şehir Projesiyle tasarruf sağlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da devreye alınan "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" sayesinde 19 günde yaklaşık 182 bin litre yakıt tasarrufu sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" kapsamında kavşakların mimari yapısı değişti, 76 kavşak adaptif sisteme kavuşturuldu.

Atatürk Bulvarı, Doğu Çevre Yolu ve Samsun-Ankara kara yoluna 9 değişken mesaj sistemi yerleştirilerek sistemsel veri aktarımının altyapısı hazırlandı. Kurulan sistemin sağlıklı işleyebilmesi, ihlallerin önüne geçilebilmesi adına 14 Ortalama Hız Koridoru (OHS), 19 kırmızı ışık ihlal ve 31 park ihlalden oluşan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tasarlanarak imalatları yapıldı. OHS ve EDS'leri devreye alma süreçleri devam ediyor.

Sistemin devreye girmesiyle kavşaklar birbiriyle koordineli çalışırken, yapay zeka sayesinde 1 Aralık-19 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan sayımlarda 181 bin 345 litre yakıt tasarrufu sağlandı, karbon salınımı da yaklaşık 346 kilogram azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sistemin devreye girmesiyle trafikte ciddi rahatlama olduğunu belirterek, "Samsun için bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Trafiğin daha hızlı aktığına, daha güvenli hale geldiğine tanıklık ediyoruz. Bu sistemin bir avantajı da karbon salınımının azalması, yakıt tasarrufu sağlaması. Sistemin devreye girmesiyle vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep olumlu. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı.





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