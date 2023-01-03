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Samsun'da balık fiyatları

AA

Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

50,0050,00
Somon60,0070,00
İstavrit40,0050,00
Torik--
Mezgit25,00

30,00

Levrek (deniz)

100,00

120,00
Çipura (çiftlik)90,00120,00
Zargana80,0080,00
Palamut (tane)40,0050,00
Barbunya30,0050,00
Kalkan150,00200,00
Çinekop (deniz)60,0080,00
Lüfer (tane)--
Sazan45,0045,00
Levrek50,0060,00
Alabalık--
Sarı Kanat35,0040,00
Tirsi35,0040,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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