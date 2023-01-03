Samsun'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Merkez İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 8 bin 760 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, iş yeri sahibi R.Ş. gözaltına alındı.

Cedit Mahallesi'nde bulunan bir ikamette de arama yapan ekipler, 2 bin doldurulmuş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ile 1 kilogram tütün buldu.

Şüpheli N.B. gözaltına alındı.

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