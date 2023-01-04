Çarşamba Belediyesi 2023 Kültür Sanat Günleri ocak ayı etkinlik takvimi belirlendi

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince 2023 Kültür Sanat Günleri ocak ayı etkinlik takvimini açıkladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı boyuncu tiyatro oyunları ile programlar düzenlenecek.

Buna göre 4 Ocak Çarşamba günü saat 19.30'da "Bimarhane", 7 Ocak ve 21 Ocak Cumartesi günleri saat 19.30'da "Adını Sen Koy", 14 Ocak Cumartesi günü 19.30'da "Hayat Kime Güzel", 15 Ocak Pazar günü saat 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00'te "Yıldızlar Sirki", 22 Ocak Pazar günü saat 14.00 ve 16.00'da "Maşa ile Koca Ayı", 26 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da "Nurullah Genç Söyleşisi" düzenlenecek.

Programlar, Çarşamba Belediyesi Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, 2023 yılının Çarşamba'da etkinliklerle dolu geçeceğini belirterek, "Bu sene de birbirinden güzel programlarla hemşehrilerimizle buluşacağız. Ocak ayında tiyatro oyunları ve söyleşilerle geçecek bir program hazırladık. Hemşehrilerimiz, hem seyir zevki yüksek tiyatro oyunlarını izleme fırsatı bulacak hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşabilecek. İnşallah bu tarz programlarla vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.