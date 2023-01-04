Samsun'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı baba ile oğlu yaşamını yitirdi

M.A'nın kullandığı 34 ENV 472 plakalı otomobil, sabahın erken saatlerinde Sanayi Kavşağı'nda park halindeki 52 AAS 990 plakalı otomobilin arkasında bekleyen Ömür Kaynar (72) ile oğlu Önder Kaynar'a (40), ardından park halindeki araca çarptı.

Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İki araç da yola savruldu.



Sürücü M.A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Önder Kaynar'ın Ünye Belediyesinde işçi olduğu öğrenildi.

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