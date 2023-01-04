Samsun'da evden hırsızlık iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi Cemiyet 3. Sokak'ta evine giden O.A, yaklaşık 15 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını gördü.

O.A'nın şikayeti üzerine Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.



Polis, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.





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