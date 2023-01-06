Samsun'da okul binasında annesini silahla öldüren zanlı adliyede

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde okul binasında annesini silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldüren A.A.Ö'nün (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Gözaltında bulunan babası A.Ö'nün işlemleri ise sürüyor.

Olayda ağır yaralanan Bilgin İ'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi de devam ediyor.

Eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük (50), 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitmiş, okul yönetimi de babaları A.Ö'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirmişti.

Kadının büyük oğlu A.A.Ö. ortaokula gidip tabancayla binanın içinde annesine, okul bahçesinde de Bilgin İ'ye ateş etmişti. Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, Bilgin İ. ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından A.A.Ö. ve babası A.Ö. gözaltına alınmıştı.

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