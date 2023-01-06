Terme'de cennet hurmasını kurutup satan girişimciye ziyaret

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SAMSUN (AA) - Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ile Terme Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Necip Ayhan Yetgin, kurutulmuş cennet hurması ticareti yapan girişimci Recep Gödek'i ziyaret etti.



Demir ve Yetgin, çevresinden aldığı cennet hurmalarını kurutup satan Gödek'e ziyarette bulundu.



Cennet hurmasına kendine özgü tadı, aroması, antioksidan ve fenolik bileşikler bakımından zengin olması dolayısıyla son yıllarda ilginin arttığına işaret eden Demir, ana vatanı Çin olan meyvenin tarihi İpek Yolu üzerinden Anadolu'ya Trabzon'dan yayıldığı için "Trabzon hurması" ismiyle de anıldığını söyledi.

Cennet hurmasının Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yaygın olarak yetiştirildiğini belirten Demir, "Trabzon hurmasının tüketilebilirliğini artırmada ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamada üreticilere ve gıda endüstrisine önemli görevler düşmektedir. Terme ilçemizde de hemen hemen her evin bahçesinde Trabzon hurmasına rastlanmaktadır. Bu kaynağın etkin kullanılmasına öncülük ederek doğal kurutma yöntemiyle faaliyete başlayan üreticimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de her zaman elimizden gelen desteği sunmaya hazırız." dedi.

Yetgin de çiftçilerden arpa, buğday, mısır, bakliyat, ayçiçeği, çeltik, zeytin, yaş sebze meyve gibi çeşitli tarımsal ürünleri değerinde fiyattan alarak Tarım Kredi Kooperatif Marketler ile iş birliği yaptıkları ulusal ve yerel marketler aracılığıyla piyasaya sunduklarını anlattı.



Bu sayede çiftçilerin pazar kaygısını ortadan kaldırdıklarını ve onlara ekonomik destek sağlandığını vurgulayan Yetgin, "Bu manada çiftçimizin organik şekilde yetişen, çoğu zaman dalında çürütülen Trabzon hurmasını değerlendirerek önderlik ettiği için üreticimize teşekkür ederim. Her zaman üreticimizin yanında olan kooperatifimizin de ürünün piyasaya arzında gerekli desteği vereceğini belirtmek isterim." diye konuştu.



Gödek de ziyaretleri dolayısıyla Demir ve Yetgin'e teşekkür etti.



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