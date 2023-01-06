Köpeğine istediği kıyafeti bulamayınca arkadaşıyla girişimci oldu

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SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da yaşayan Mehtap Yeşilbaş, salgın döneminde köpeği "Rodi"ye aldığı kıyafetleri beğenmeyince arkadaşı Özge Bilal ile köpek kıyafeti üreten atölye kurdu.

Özel bir şirkette yöneticilik yapan Yeşilbaş, salgın döneminde sahibi olduğu "Rodi" isimli köpeğini sokağa çıkarırken üşümemesi için internet üzerinden köpeklere özel tasarlanan kıyafetlerden sipariş etti.

Gelen kıyafetleri kalitesiz bulan ve sektörde bu konuda boşluk olduğunu belirleyen Yeşilbaş, endüstri mühendisi arkadaşı Özge Bilal ile bu konuda girişimde bulunmaya karar verdi.

"Rodi" için kıyafetler tasarlayan, bunların beğenilmesi üzerine Canik ilçesinde KOSGEB'den kadın girişimci hibe desteği alarak atölye kuran Yeşilbaş ve Bilal, internet üzerinden yaptıkları satışlarla yurt dışına da açıldı.

- Kadın girişimciler iş yerlerinde de kadın istihdamını destekliyor

Girişimci Yeşilbaş, AA muhabirine, her şeyin köpeği Rodi ile başladığını ve onun sayesinde ihracat yapan iş yeri sahibi olduklarını söyledi.

İş fikirlerinin destek gördüğünü anlatan Yeşilbaş, "Biz iki kadın girişimci olarak yola çıktık. Sektöre ilk girdiğimizde insanlar şaşırdı. Ama gördüler ki bu bir ihtiyaç. Yenilikçi bir ürün olduğu için destek oldular. Kaliteli ve daha kullanışlı köpek kıyafetleri ve aksesuarları hazırlıyoruz. Kendi markamızı kurduk. Önce çevremize sonra bölgeye ve iç piyasaya satış yapmaya başladık. Şimdi ihraç ediyoruz." dedi.

Kadın girişimci olarak kadın istihdamını önemsediklerini, atölyede, bulundukları bölgedeki kadınlara iş verdiklerini ifade eden Yeşilbaş, "Bugün işletmemizde kadın istihdamını destekliyoruz ve çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.

Özge Bilal ise önce AR-GE süreçleri ve tasarım ile işe başladıklarını, daha sonra internet sitelerini kurduklarını belirterek, daha yolun çok başında olduklarını vurguladı.

Yaptıkları köpek kıyafetlerinin ilgi gördüğünü aktaran Bilal, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Tamamen tesadüf olarak arkadaşım ile bu işe girdik. Bana farklı bir fikir olarak geldi. Sonra birlikte yol almaya karar verdik. Kendi markamızı kurduk. Şu anda 7 kişi istihdam ediyoruz. İlk başlarda çevremize ve iç piyasaya ardından e-ticarete yöneldik. Başta İsviçre, Almanya ve Fransa'ya satışımız var. Rusya ve Amerika ile de ihracata yönelik çalışmalarımız var. Sektörde bölgemizde tekiz."

Bilal, üretimlerinde, hayvanların sahipleriyle birlikte giyebilecekleri benzer kıyafetler de tasarladıklarını, bunun da çok büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

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