Havza Muzaffer Tahmaz RAM'dan öfke ve stres kontrolü eğitimi

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SAMSUN (AA) - Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından okul görevlileri ile öğrenci servis sürücülerine öfke ve stres kontrolü eğitimi verildi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Havza Muzaffer Tahmaz RAM Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Deniz Gün tarafından okulların kantin görevlileri, yardımcı personel, Toplum Yararına Çalışma Programında istihdam edilen personel ile öğrenci servis sürücülerine öfke ve stres kontrolü hakkında bilgi verildi.

Eğitim sonrası Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından katılımcılara, hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Havza Muzaffer Tahmaz RAM Müdürü Adem Gümüşçü, günlük hayattaki etkileri ile zararlarını önlemek amacıyla öfke ve stresin nasıl yönetilebileceğiyle ilgili katılımcılara bilgi verildiğini söyledi.



Katılımcılara stresin ve tarihçesi stres davranış biçimleri, stres yönetimi süreci, iş ortamında stres yaratan faktörler, stres sonuçları, sosyal kaygı, dikkat dağınıklığı, öfke hakkında ön bilgi, öfke analizi, öfke biçimleri, öfke kontrolü ile öfke ve empati konularında bilgi aktarıldığını anlatan Gümüşçü, eğitimin Kavak ve Ladik'te okul yardımcı personeli ve servis sürücülerine yönelik de düzenleneceğini kaydetti.







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