Samsunsporlu futbolcu Ali Kaan Güneren, ligin ikinci yarısını değerlendirdi:

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren, ikinci yarıda kendilerini şampiyonluk hedefine ulaştıracak sonuçlar almak istediklerini belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu Ali Kaan Güneren'in Antalya kampı sırasındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Kampın çok verimli geçtiğini vurgulayan Ali Kaan, "Fiziksel ve mental anlamda çok iyi hazırlanıyoruz. İlk devrenin son maçını kazanmak, bizi motivasyon anlamında çok mutlu etti. Antalya kampını da mutlu geçiriyoruz. Sezonun ilk devresinde alabileceğimiz puanlar vardı. Daha iyi puan ile ilk devreyi bitirebilirdik ama yine de ikinci sırada tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısında Altay ile oynayacakları maçı dört gözle beklediklerini kaydeden tecrübeli oyuncu, "İkinci yarıya kazanarak başlamak, galibiyet serisiyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz. İkinci devrede, ilk yarıdaki hatalarından ders çıkarmış, daha da özveriyle, kalbiyle oynayan, daha iyi işler yapacak bir Samsunspor olacak diyebilirim." açıklamasında bulundu.





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