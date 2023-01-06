Havza’da jandarma servis araçlarını denetledi

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek araçları da denetledi.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Ilıca, Erikbelan ve Sivrikese'de servis araçlarında kış lastiği, emniyet kemeri, öğrenci aracı yazısı, "Dur" levhası ile evrak genetimi yaptı.



Denetimde okul servis aracı sürücülerine uymaları gereken kurallar ile ilgili bilgi de verildi.







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