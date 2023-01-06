Salıpazarı Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Samsun Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit tarafından imzalanan sözleşmeye göre, işçilerin maaşlarına ilk 6 ay yüzde 25, ikinci 6 ay için de devlet memurlarına uygulanacak zam oranında artış uygulanacak.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, işçilerin mutluluğu ve refahını önemsediklerini belirterek, "Çünkü ilçemizde yapılan her hizmette onların imzası var. Biz onlarla büyük bir aileyiz. Geçen yıl da ekonomik şartları göz önüne alarak iki kez ek zam protokolü yaparak işçimizi enflasyona ezdirmedik. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi işçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Yiğit de katkılarından dolayı Akgül'e teşekkür etti.





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