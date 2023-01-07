Kapıkayafest 26-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) için hazırlıklar başladı.

Bafra Belediyesi, bu yıl beşincisi yapılacak festivalin 26-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verdi.

Festival kapsamında hava sporları, dağcılık, su sporları, fotoğraf, bisiklet, ATV safari, kamp faaliyetlerinin yanı sıra geleneksel okçuluk ve kısa film yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

2019 yılında sıfır atık, 2022 yılında iklim değişikliği temasıyla hayata geçirilen festivalin bu yılki temasının ise Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet" olmasına karar verildi.

Kızılırmak'ın yanı başında doğanın ve tarihin bir arada olduğu, birçok ekstrem spor ve sportif faaliyetler düzenlenecek Kapıkayafest'e bu yıl da çok sayıda ülkeden sporcu ve katılımcı davet edilecek.





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