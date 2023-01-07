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Bafra'da görme engellilere yönelik bilgisayar işletmenliği kursu açıldı

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde görme engellilere yönelik bilgisayar işletmenliği kursu açıldı.

Bafra'da görme engellilere yönelik bilgisayar işletmenliği kursu açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde görme engellilere yönelik bilgisayar işletmenliği kursu açıldı.

Bafra Görme Engelliler Derneği ile Bafra Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursa 12 kursiyer katılıyor.

Bu kapsamda hafta içi her gün 09.00-12.00 saatlerinde Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesinde yer alan sesli kütüphane biriminde bilgisayar işletmenliği eğitimi veriliyor.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, yeni bir kurs açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Daha önce de üyelerimize yönelik bilgisayar işletmenliği kursu açmıştık. Görme engelliler ekran okuyucu programı yardımıyla işlem yaptıkları için onların kursu özel olsun istedik. Bilgisayar işletmenliği sertifikası, işçi alımlarında, özellikle kamu atamalarında büyük kolaylık sağlıyor. İnşallah bu arkadaşlar da diğerleri gibi sertifikalarını alır ve bir an önce atanırlar." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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